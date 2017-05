Spider-Man: Homecoming, Tom Holland su Robert Downey Jr: “Un giorno vorrei essere come lui”

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Ci ha dato un sacco di materiale e vecchi film da guardare prima dell’inizio delle riprese: Bella in Rosa, Ritorno al Futuro, Breakfast Club, Una pazza giornata di vacanza. Il mio obiettivo era cercare di essere il Marty McFly della nostra generazione. È sempre stato il mio traguardo ideale e in effetti mi ha fatto tanto piacere quando un giornalista mi ha paragonato a lui.

Tom Holland è stato intervistato da Yahoo Movies a proposito di. Il giovane attore ha spiegato che il regista del film Jon Watts ha dato a tutti alcuni compiti da svolgere per casa: guardare alcuni film degli anni ’80.

Ha poi spiegato qual è uno dei tratti distintivi del film:

Quanto alla partecipazione di Robert Downey Jr…

Potevo essere più fortunato di così? Robert è la persona più gentile al mondo ed è davvero umile. È bellissimo lavorare con lui perché lo considero il top di questo ambiente. Se sarò abbastanza fortunato da farcela anche io, mi piacerebbe essere esattamente come lui. È sempre puntuale, rispettoso, gentile, è un grande modello per me ma soprattutto un grande amico.

…e alla presenza di Tony Stark:

Avere Tony Stark nel film è la ciliegina sulla torta, la quantità giusta del mondo di Avengers per far sembrare questo film un vero ritorno a casa nell’UCM.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.

Nel cast Tom Holland, Marisa Tomei (Zia May), Zendaya, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Barbieri, Kenneth Choi, Donald Glover, Angourie Rice, Michael Keaton.

La pellicola non racconterà le origini del personaggio, ma si concentrerà sugli anni del liceo di un Peter Parker già in azione.

Il film è co-prodotto da Kevin Feige assieme al suo team di esperti della Marvel, e da Amy Pascal, che ha supervisionato il lancio del franchise per la Sony 13 anni fa. Insieme, collaborano a una nuova direzione creativa per il lancia ragnatele. Sony Pictures continuerà a finanziare e distribuire i film della saga, e sarà ancora proprietaria dei diritti di sfruttamento del personaggio, mantenendo il controllo creativo finale.