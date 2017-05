Wonder Woman è ora uno dei cinecomic con il punteggio più alto su RottenTomatoes

Buone notizie per la Warner Bros. e la DC Films: la nostra videorecensione ) ha convinto molto i critici americani , al contrario di quanto accaduto l’anno scorso con. E ora, il film di Patty Jenkins ha raggiunto un traguardo fino a qualche tempo fa giudicato impensabile, visto il clima che si respirava intorno all’Universo Cinematografico DC: la certificazione “Fresh” su RottenTomatoes , il popolare aggregatore di recensioni.

Non solo: osservando la percentuale di recensioni che esprimono un giudizio positivo sul film, Wonder Woman risulta essere (almeno attualmente, cioè con una novantina di recensioni in archivio) uno dei cinecomic con la cifra più alta in assoluto degli ultimi anni. Parliamo del 96% di recensioni positive, contro il 92% di The Avengers, il 94% di Iron Man, il 91% di Guardiani della Galassia, il 94% di Il Cavaliere Oscuro, il 92% di Logan.

Attenzione: non stiamo parlando della media dei voti, che per Wonder Woman è 7.6/10 mentre, per esempio, per Logan è 7.9 e per Il Cavaliere Oscuro è 8.6. Tuttavia questa altissima percentuale dimostra che, in generale, la critica americana (e il numero selezionato di critici internazionali che fanno parte dell’aggregatore) ha promosso il film, che ora è “Certified Fresh” con (al momento) 90 recensioni positive e 4 recensioni negative.