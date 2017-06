Lo spin-off didedicato apotrebbe aver trovato la sua protagonista.

Secondo l’Hollywood Reporter, Hailee Steinfeld è in trattative per entrare nel cast della pellicola della Paramount che, lo ricordiamo, verrà diretta da Travis Knight (lead animator e regista degli studi di animazione in stop-motion Laika). L’attrice interpreterà una ragazza che si atteggia a maschiaccio e che dopo la scuola lavora come meccanico.

Il film è stato scritto da Christina Hodson, che figura anche come produttrice insieme a Brian Holdner, Stephen Davis, Lorenzo Di Bonaventura, Michael Bay e Steven Spielberg.

L’uscita è fissata per l’8 giugno 2018.