, tra le star della seriedella HBO, è entrato a far parte del cast di, sequel deldidel 2014. Il secondo film sarà diretto dae vede già nel cast Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga, O’Shea Jackson Jr., Aisha Hinds, Charles Dance, Sally Hawkins e Ken Watanabe.

Sul grande schermo, Middleditch è anche nel cast vocale di Capitan Mutanda (Captain Underpants: The First Epic Movie) e sarà al fianco di Keanu Reeves nel thriller fantascientifico Replicas.

Godzilla: King of the Monsters uscirà il 22 maggio 2019 e farà parte, assieme a Kong: Skull Island, del Monsterverse, l’universo cinematografico dei mostri che culminerà in Godzilla vs. Kong, in arrivo nel 2020.

Fonte: CS