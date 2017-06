Nuovi ingressi nel cast del film suidiretto da Josh Boone. Stando a quanto annunciato dall’ Hollywood Reporter , Charlie Heaton – star di Strangers Things – sarebbe in trattative per interpretare il ruolo di Cannonball. Accanto a lui troveremo(Teen Wolf, 13 Reasons Why) che interpreterà Roberto da Costa, alias di

Omega Underground aggiunge poi che Blu Hunt (Originals) e True O’Brien (Days of Our Lives) sono al momento in lizza per dare il volto sul grande schermo a Danni Moonstar, ovvero Mirage.

Vi terremo aggiornati!

Nel cast troveremo Rosario Dawson (Cecilia Reyes), Anya Taylor-Joy e Maisie Williams. La protagonista di Split sarà Illyana Nikolievna Alexandria Rasputina, ovvero Magik, mentre la star del Trono di Spade porterà sul grande schermo Rahne Sinclair, ovvero Wolfsbane.

Le riprese partiranno a luglio, perciò prossimamente scopriremo anche il resto del cast. La release, ricordiamo, è fissata al 13 aprile 2018.

La 20th Century Fox sta sviluppando attualmente il film con Simon Kinberg alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner, si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men. Boone si occuperà anche della sceneggiatura assieme a Knate Gwaltney.

I Nuovi Mutanti sono comparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher. Negli anni i Nuovi Mutanti hanno avuto diverse contaminazioni con gli X-Men: questo potrebbe lasciar intuire la direzione che intende prendere la Fox con l’intera saga, ora che il ciclo di film di Bryan Singer si avvia verso la conclusione con X-Men: Apocalypse e Wolverine 3.