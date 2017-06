Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La MPC, una delle aziende responsabili della pre e post-produzione didi Ridley Scott, ha diffuso online (tramite Collider ) svariati concept art della pellicola.

MPC ha anche fornito al sito una spiegazione dell’obbiettivo che Scott voleva raggiungere con il ritorno al cinema dell’iconico Xenomorfo e sul concepimento del Neomorfo:

Per questo film, Ridley Scott voleva la libertà di lasciar perdere l’idea del “tizio con addosso un costume” tipica dello Xenomorfo del primo film e dare vita a una versione più innaturale della creatura. Doveva avere delle proporzioni differenti da quelle umane, ma allo stesso tempo essere riconoscibile come il primo Alien di H.R.Giger […] Per quel che riguarda il Neomorfo invece abbiamo usato come riferimento lo squalo folletto, la mantide religiosa e gli estremi e contorti studi sul movimento fatti dall’attore Javier Botet, che hanno fornito la base per le mani e lo stomaco dell’alieno.