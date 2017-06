In occasione dei 20 anni dall’apertura del Cinema Arcadia di Melzo (MI), il 17 e 18 giugno tornerà Arcadia Comix, l’unica manifestazione del genere in Italia organizzata all’interno di un cinema.

Vi riportiamo il comunicato ufficiale con tutti i dettagli:

1997 – 2017: Arcadia Cinema compie 20 anni!

Proprio in occasione del nostro compleanno abbiamo voluto regalare ai nostri spettatori un’edizione di Arcadia Comix veramente incredibile.

In programma il 17 e il 18 giugno nella spettacolare cornice del multisala Arcadia di Melzo, è l’unica manifestazione in Italia riguardante fumetti, cosplay, gadgets, videogiochi, film, associazioni, ospiti e Youtubers, interamente organizzata all’interno di un cinema.

L’evento coinvolgerà la struttura nella sua interezza, dalle ore 11.00 alle ore 23.00 di sabato e dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di domenica.

Nella grandiosa hall, delineata da gigantesche lastre di vetro, troveremo un vasto e colorato allestimento di espositori. All’ombra dell’imponente riproduzione del T-Rex, lì in mostra sin dalla prima proiezione di Jurassic Park, si distribuiscono originali stand di fumetti, manga, videogiochi, console, film e anime giapponesi.

Per l’edizione di quest’anno abbiamo deciso di differenziarci maggiormente dalle altre fiere di settore. L’intenzione è quella di offrire una manifestazione che rispecchi i valori di Arcadia, quali un’altissima qualità, attenzione verso gli interessi del pubblico, massima disponibilità per qualsiasi esigenza degli espositori e delle loro attività, un programma ricco e sempre all’avanguardia.

Arcadia Comix permetterà al pubblico di divertirsi e interagire con le associazioni presenti: corsi di Spade Laser a cura di Ludosport, workshop di doppiaggio del maestro Ivo De Palma, laboratori di disegno, manga e fumetto con una graditissima sorpresa per gli appassionati, persino classi di magia a tema Harry Potter organizzate dalla Contea Del Falcone. Avremo inoltre associazioni e gruppi del mondo di Star Wars, rappresentato dalla 501st Italia Legion e dalla Order 66, che terrà una scuola per Giovani Padawan! Il mondo di Youtube entra nella manifestazione, con ospiti eccezionali: il famosissimo Farenz per il mondo videoludico e la novità di quest’anno, Maurizio Merluzzo, con una puntata live di Cotto & Frullato!

Proiezioni per grandi e piccini saranno programmate nell’arco delle due giornate e, per chiudere in bellezza, il divertentissimo e coloratissimo concerto di Filo & The Gasa Band! Da sottolineare l’importante collaborazione con la Libreria Mondadori di Melzo, grazie alla quale saranno presenti artisti e scrittori conosciuti al grande pubblico. Un programma ben mirato quindi, non invasivo, che permetta alla gente di girare liberamente per la manifestazione senza doversi perdere tra i vari appuntamenti. Abbiamo raccolto molti feedback, sia riferiti alle precedenti edizioni di Arcadia Comix, sia dalle fiere di settore sparse

in tutta Italia. Rispetto alle altre manifestazioni, abbiamo puntato a un programma snello, non eccessivamente commerciale o che rischi di attirare gente senza alcun interesse verso gli espositori. Ci saranno quindi appuntamenti importanti, che possano accogliere un pubblico maturo e non rivolto esclusivamente allo youtuber o all’ospite della giornata. Allo stesso tempo il programma di questa edizione non ha interventi ad ogni ora, ma si distribuisce lungo tutto l’arco delle due giornate, in modo da lasciare tempo libero agli spettatori di girare per la fiera. Troverete sempre uno o due membri dello Staff con cui interagire e che potrà rispondere a ogni domande o soddisfare le vostre necessità. Abbiamo rivolto la massima attenzione sia agli spettatori, sia a voi commercianti ed espositori, in quanto parte integrante dell’intero progetto di Arcadia Comix. La pubblicità dell’evento prevede la proiezione di slide informative su tutti i ventuno schermi della catena Arcadia Cinema, compreso quello della grandiosa Sala Energia. Avremo anche una distribuzione cartacea nei paesi limitrofi a partire da metà Aprile e che si concluderà a ridosso della manifestazione. Sempre da Aprile verrà inserito l’annuncio di Arcadia Comix su tutti i volantini del cinema, in modo da arrivare anche a chi non è frequentatore abituale di questi eventi. Arcadia Comix si propone come una manifestazione interessante, costruttiva, divertente e movimentata che mira a diventare un appuntamento fisso del Cinema Arcadia di Melzo.