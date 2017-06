Lo è e non lo è. Non lo è nel senso che non è certo una sorta di Mamma Mia! Non so perché sia la prima cosa che mi è venuta in mente, ma c’è moltissima musica nei termini del personaggio di Ansel, che ascolta musica tutto il tempo. Quindi, non è un film in cui la gente canta a gran voce, pesca piuttosto dai film di Scorsese, Tarantino o Soderbergh. L’idea è che in questo film sia il protagonista a far letteralmente risuonare la colonna sonora. Quindi le canzoni hanno sempre una fonte che è nel film, che sia nelle cuffiette del protagonista o in uno stereo o che provenga da qualcuno che sta cantando durante una cena. Insomma, la fonte è sempre interna al film.