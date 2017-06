a mantenersi in testa alla classifica italiana giovedì, nonostante due nuove uscite di un certo peso, ovvero

Il film con Johnny Depp incassa altri 501mila euro, portandosi a 6.7 milioni di euro complessivi. Il film tiene molto bene rispetto a giovedì scorso e oggi potrebbe sorprendere in positivo.

Al secondo posto apre Wonder Woman, con 215mila euro (incluse le anteprime di mezzanotte). A giugno 2013 L’Uomo d’Acciaio debuttò con 425.760 euro in un giorno, chiudendo a fine corsa con 4.7 milioni di euro. Il confronto con altri titoli è complesso, Wonder Woman è un’icona meno nota nel mondo rispetto ad altri eroi DC Comics. Con i dati di oggi vedremo se la pellicola terrà su questa posizione oppure se i fan hanno condizionato gli incassi di ieri.

Al terzo posto apre Baywatch, con 150mila euro e una media persino superiore a quella di Wonder Woman, mentre al quarto troviamo ben distante Fortunata, con 45mila euro e 1.3 milioni complessivi. Chiude la top-five The Beatles – Sgt. Pepper and Beyond, con 43mila euro e 125mila euro complessivi.

Le altre nuove uscite: al nono posto Quello che So di Lei incassa 10mila euro, al decimo I Figli della Notte raccoglie 7.600 euro (11mila in due giorni); al dodicesimo posto Nocedicocco – il Piccolo Drago raccoglie 6.600 euro.