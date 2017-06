Dopo un esordio da 6.3 milioni di dollari in una manciata di paesi tra martedì e mercoledì,ha raccolto altri 12.1 milioni di dollari in un totale di 37 mercati ieri, debuttando in paesi come l’Italia, la Gran Bretagna, la Russia e il Brasile. Complessivamente, quindi, il film sale a 18.7 milioni di dollari fuori dagli USA (cui aggiungere gli 11 milioni delle anteprime USA di giovedì sera).

Ricordiamo che oggi il film arriverà anche in Cina, dove si stima che possa incassare circa 12 milioni di dollari. Le attuali proiezioni parlano di un weekend da 100 milioni negli USA e di oltre 175 milioni nel mondo. Ricordiamo che nel 2013 L’Uomo d’Acciaio raccolse 196.7 milioni di dollari nel mondo nel primo weekend, mentre Batman v Superman l’anno scorso incassò ben 420 milioni di dollari in tutto il mondo e Suicide Squad 267.1 milioni di dollari.

Fonte: Deadline