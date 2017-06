Secondo quanto riportato da Deadline , star della serie televisiva Outlander, sarebbe in trattative per affiancare Kate McKinnon (Ghostbusters) e Mila Kunis in, nuova commedia targata Lionsgate.

Le due attrici vestiranno i panni di due migliori amiche che involontariamente si trovano coinvolte in una cospirazione internazionale dopo che una di loro scopre che il ragazzo che l’ha lasciata è in realtà una spia.

Il titolo del lungometraggio è un riferimento The Spy Who Loved Me (La Spia che mi Amava), il decimo capitolo delle avventure di James Bond con protagonista Roger Moore.