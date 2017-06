Come vi abbiamo già riportato su BadTV.it , “Make America Bait Again” (una sorta di invito ad “abboccare all’amo” che riprende il mantra utilizzato da Donald Trump alle ultime elezioni) sarà lo slogan che accompagnerà, quinto capitolo incentrato sulle oramai celeberrime perturbazioni meteorologiche infestate da famelici squali. Qui di seguito trovate la sinossi ufficiale, il teaser poster e un elenco di celebrità che apparirà nel film, in onda il 6 agosto su Syfy in oltre 100 Paesi.

Dalla sinossi:

In Sharknado 5: Global Swarming la missione assume una sfumatura personale per Fin Sherpard (Ian Ziering) e la sua moglie bionica (Tara Reid), quando il loro figlio rimane intrappolato in un tornado e trasportato in giro per il mondo. Da Londra fino a Rio, Tokyo, Roma, Amsterdam e oltre, gli eroi cercheranno aiuto da una squadra di campioni, che include volti noti del giornalismo, dello spettacolo e dello sport in quella che sarà la loro battaglia più epica.

Tra i volti noti che prendono parte al film:

· Il modello Fabio sarà il Papa.

· I campione di skateboard Tony Hawk sarà un esperto di armi e di strategie operative.

· Il musicista Clay Aiken sarà Llewelyn, genio della tecnologia.

· Olivia Newton-John e sua figlia Chloe Lattanzi saranno Orion e Electra, due brillanti scienziate.

· Il musicista Bret Michaels sarà un artista intrappolato in un tornado.

· L’attrice comica Margaret Cho sarà una sposa la cui luna di miele è bruscamente interrotta dagli squali.

· La musicista Charo sarà la Regina d’Inghilterra.

· L’attore e comico Gilbert Gottfried sarà il ciacciatore di tempeste Ron McDonald.

· Al Roker, Kathie Lee Gifford e Hoda Kotb, presentatori di Today, appariranno nei ruoli di se stessi.

· Il campione olimpico di nuoto Greg Louganis sarà il ladro Zico, mentre il tuffatore Tom Daley interpreterà se stesso.

· Il campione olimpico di freeskiing Gus Kenworthy e il corrispondente di NBC News Jeff Rossen interpreteranno se stessi.

· Porsha Williams (The Real Housewives of Atlanta) sarà Andromeda, un’archeologa membro del gruppo d’élite “Sharknado Sisterhood”.

· Tiffany “New York” Pollard (Flavor of Love) sarà Vega, commerciante che opera sul mercato nero brasiliano.

· Chris Kattan (Saturday Night Live) sarà il Primo Ministro inglese.

· Cat Greenleaf (Talk Stoop) e Dan Fogler (Animali Fantastici e Dove Trovarli) interpreteranno se stessi.

· Ross Mullan (uno degli Estranei di Game of Thrones) sarà il Dr. Wobbegon, uno scienziato che studia le tempeste infestate dagli squali.

Qui di seguito il teaser poster del film:

