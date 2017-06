Nelle ultime ore, un rumour si è fatto largo online.

Parliamo della voce secondo la quale Transformers: l’Ultimo Cavaliere, il nuovo film diretto da Michael Bay, durerebbe più di tre ore.

La questione è stata messa a tacere dallo stesso Bay con un tweet:

Reports of #transformers The Last Knight being over 3hrs is wrong. It’s shorter than the last 3 movies by a lot.

— Michael Bay (@michaelbay) 1 giugno 2017