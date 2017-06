È un weekend decisamente ricco quello in corso nei cinema americani.

Sono disponibili le stime d’incasso di venerdì: Wonder Woman domina la classifica con 38.8 milioni di dollari (di cui 11 milioni alle anteprime di giovedì), il miglior esordio di sempre per un film diretto da una donna e in linea con l’esordio di Guardiani della Galassia tre anni fa (chiuse il weekend con 94 milioni). Ottimo il punteggio CinemaScore: il film ha ottenuto una A, il che garantirà un buon passaparola.

Le proiezioni attuali parlano di un weekend tra i 95 e i 100 milioni di dollari, in linea con le aspettative degli ultimi giorni (anche se la Warner Bros. puntava semplicemente a 65/75 milioni). Fuori dagli USA la pellicola, costata 150 milioni di dollari, ha incassato finora 47.1 milioni di dollari, per un totale di 86 milioni in tutto il mondo.

Al secondo posto venerdì Captain Underpants: The First Epic Movie incassa 8 milioni di dollari, ci si aspetta possa arrivare a 24.8 milioni di dollari nei tre giorni.

Al terzo posto crolla Pirati dei Caraibi – la Vendetta di Salazar: il film cola a picco con 6.3 milioni di dollari, un calo del 74% rispetto a venerdì scorso, per un totale di 99 milioni in dieci giorni (e quasi 400 nel mondo). Ci si aspetta che la pellicola raccolga 22 milioni nel weekend, il calo peggiore della saga nel secondo weekend.