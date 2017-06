Cattleya si è aggiudicata i diritti del thriller di Jo Nesbø “Sole di Mezzanotte”, da cui svilupperà e produrrà un film per il mercato internazionale.

Il film verrà diretto da Francesco Carrozzini, fotografo e filmmaker già nominato a un Daytime Emmy per “T: The New York Times Style Magazine” e regista del documentario “Franca: Chaos and Creation”. Spiega Carrozzini nel comunicato stampa in cui viene annunciato il progetto:

Quando ho letto per la prima volta “Sole di Mezzanotte” di Nesbo, sono stato travolto dalla complessità del protagonista, Ulf, un uomo per natura buono ma costretto a compiere cattive azioni per salvare la sua vita e quelle delle persone che ama. L’esplorazione di questa tensione, unita allo straordinario e ultraterreno scenario della costa norvegese mi ha subito spinto a voler portare questo libro sul grande schermo.

Aggiunge Riccardo Tozzi, amministratore delegato di Cattleya:

Il Noir Scandinavo da anni si dimostra estremamente rivoluzionario sia nel campo dell’editoria che in quello dell’industria cinematografica e televisiva e noi siamo entusiasti all’idea di esplorare il mondo criminale nordico e di abbracciare la visione di un grande talento come quello di Jo Nesbø che collaborerà alla supervisione artistica del film insieme al suo socio Niclas Salomonsson. Allo stesso modo siamo molto contenti di lavorare con Francesco Carrozzini, un artista brillante e poliedrico, il cui senso estetico moderno e originale ci consentiranno di dare unicità a tutto il processo creativo.

Il romanzo racconta le vicende di Ulf, un giovane uomo che deve attraversare tutta la Norvegia per sfuggire alle conseguenze del suo passato criminale. Ambientato a Oslo, il romanzo è stato inserito dal LA Times nella lista dei bestseller.