Wonder Woman è ormai nei cinema di tutto il mondo da qualche giorno. Una delle eroine più iconiche dei fumetti è finalmente protagonista di un blockbuster tutto suo, dopo la sua introduzione in

Noi ne abbiamo parlato nella recensione e nella videorecensione, e domenica mattina dedicheremo al film un videoblog BadTaste • Live!, ma ora tocca a voi. Avete visto Wonder Woman? Vi è piaciuto? Gal Gadot vi ha convinto nel ruolo di Diana Prince? Cosa pensate della regia di Patty Jenkins? Siete d’accordo col giudizio dei nostri critici o dei critici americani?

Potete dirci la vostra opinione (rispettando quella degli altri e le regole della netiquette) votando il sondaggio sottostante e commentando l’articolo!

View Poll

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.