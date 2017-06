Continuano gli aggiornamenti di Josh Brolin sulle riprese di

Dopo essersi allenato per settimane intere aumentando la propria massa muscolare, l’attore che interpreta Thanos è andato sul set per lavorare alle scene in motion capture. Nell’immagine pubblicata su Instagram (e poi rimossa) vediamo l’attore con il volto ricoperto da puntini: si tratta dei tracker per il motion capture, che permetteranno agli artisti della CGI di registrare la sua interpretazione e “riportarla” sul modello digitale. Thanos infatti verrà realizzato completamente in CGI.

Potete vedere la foto qui sotto:

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.