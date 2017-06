Si è parlato per anni di un possibile sequel di, il primo film (e grande successo) diprodotto da

Uscito nel 2009, il film costò 30 milioni di dollari e arrivò a incassarne 210.8 in tutto il mondo. Ora a otto anni di distanza il progetto di un seguito sembra più vicino, almeno a giudicare dalle parole del regista in una intervista pubblicata da The Verge:

Sto progettando un altro film nel mondo di District 9. Tornare a lavorare con la Weta e fare quel film sarebbe davvero fichissimo, ma un film che appartiene a un concept preesistente come quello non sarebbe affine a ciò che vogliamo fare con Oats Studios.

Oats Studios è la neonata casa di produzione creata da Blomkamp per realizzare cortometraggi fantascientifici sperimentali che in seguito potrebbero diventare progetti più strutturati. Vi abbiamo mostrato il trailer della prima serie di corti in questo articolo.

Nell’intervista Blomkamp parla anche del defunto Alien 5:

Penso che il progetto sia definitivamente morto. È triste. Ho passato molto tempo a lavorare su quel progetto, e penso che sarebbe stato davvero fantastico. Ma per come vanno le cose politicamente (all’interno degli studios, ndr) non è un progetto che potrà risorgere. Ridley Scott è stato uno dei miei idoli da bambino. Ha un grandissimo talento e ha fatto un film che mi ha ispirato tantissimo. Voglio essere rispettoso e non fare di testa mia in un universo che ha creato lui. Credo che se le circostanze fossero state diverse, e non avessi avuto l’impressione di avvicinarmi a qualcosa per il quale ovviamente lui prova un legame così personale, le cose sarebbero potute andare diversamente. Ma volevo avere il massimo rispetto.

Ancora una volta, l’idea è che si sia voluto dare libero spazio a Ridley Scott per realizzare il sequel di Prometheus, Alien: Covenant, e l’eventuale ulteriore seguito che dovrebbe girare l’anno prossimo (sempre che riceva il via libero, visto che Covenant ha incassato solo 165 milioni di dollari nel mondo).