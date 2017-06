Sono terminate ufficialmente le riprese di, il quarto film della saga diretto da

A rivelarlo il giovane attore Jacob Tremblay, che ha pubblicato sui social una foto dal set con la scritta “that’s a wrap”. Il film entr ora nella fase di post-produzione.

Potete vedere la foto qui sotto assieme a una immagine scattata all’interno di una astronave di Predator chiamata The Ark. Secondo il sito AvPGalaxy, l’astronave ospita un certo numero di creature variegate, e il team di Byod Holbrook si occuperà di eliminarle.

#ThatsaWrap! Time for me to #GETTOTHECHOPPA! ✌ #ThePredator A post shared by Jacob Tremblay (@jacobtremblay) on Jun 1, 2017 at 12:48pm PDT

Scritto da Black assieme a Fred Dekker, il film vede nel cast Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Jake Busey, Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room), Alfie Allen (Game of Thrones) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us).

Il film approderà nelle sale americane il 3 agosto 2018.