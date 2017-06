Nel 63esimo giorno di riprese di, Chris Hemsworth ha condiviso un nuovo video dal set del film dei Fratelli Russo.

Nel video Hemsworth, che in passato aveva ironizzato sulla sua assenza da Civil War, trova delle action figure degli Avengers utilizzate dai Russo per delle prove… e si infuria notando che non c’è Thor. L’attore brandisce il martello Mjolnir, che come vi riportavamo qualche giorno fa a quanto pare sarà intatto nel film.

Potete vedere il video qui sotto:

Just stumbled across a little secret Avengers rehearsal by the @therussobrothers A post shared by Chris Hemsworth (@chrishemsworth) on Jun 5, 2017 at 9:25am PDT

Anche i Fratelli Russo hanno condiviso una immagine dal set, segnalando che siamo al 63esimo giorno di riprese:

Day #63 of Infinity. A post shared by The Russo Brothers (@therussobrothers) on Jun 5, 2017 at 8:59am PDT

Gli Avengers torneranno in due film. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film saranno girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.