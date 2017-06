Giugno si apre con un weekend in forte calo non solo rispetto alla settimana scorsa ma anche allo stesso weekend del 2016, nonostante le nuove uscite e un titolo ancora forte che si è mantenuto al primo posto.

Pirati dei Caraibi – la Vendetta di Salazar rimane in testa e incassa quasi 2.4 milioni di euro, tenendo molto meglio che negli USA (dove ha perso il 65%) e salendo così a 8.5 milioni di euro. A questo punto il traguardo dei 10 milioni è assicurato, anche se il film non raggiungerà le vette degli episodi precedenti a fine corsa.

Apre al secondo posto Wonder Woman, che poteva andare decisamente meglio: un milione tondo per il blockbuster della Warner Bros., che è stato distribuito in 600 sale. Anche Baywatch non sorprende, con 691mila euro in quattro giorni (e una media superiore a quella di Wonder Woman). Al quarto posto Fortunata incassa 313mila euro, per un totale di 1.5 milioni di euro.

Quinta posizione per Quello che so di Lei, con 113mila euro in quattro giorni, seguito da 47 metri, che incassa 109mila euro e sale a 404mila euro. Settima posizione per Nocedicocco, con 103mila euro, mentre scende all’ottava posizione Scappa – Get Out, con 100mila euro e un milione complessivo. Chiudono la top-ten Alien: Covenant (83mila euro, 2.5 milioni complessivi) e l’evento speciale The Beatles – Sgt Pepper and Beyond, che pur limitato a una parte del weekend incassa 73mila euro (155mila complessivi).