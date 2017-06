A inizio maggio,aveva dato il via alla “giostra delle speculazioni” postando su Twitter una semplice immagine di, meglio noto col nome di Pinguino.

In molti hanno visto nella mossa una velata allusione a un suo probabile coinvolgimento nel DCEU nei panni dell’iconico villain già interpretato al cinema da Danny DeVito nel secondo batman diretto da Tim Burton. Tempo dopo, a MTV, ha dichiarato che si stava solo divertendo un po’ perché internet impazzisce con queste cose.

A ridosso del fine settimana, l’attore visto di recente in La Bella e la Bestia, ha però twittato una nuova foto in cui lo vediamo negli uffici della DC insieme a Jon Berg e Geoff Johns, i boss della divisione cinematografica della DC, mentre tiene in mano una copia di Batman Adventures Vol 1 che ospita il Pinguino sulla cover.

Il testo che accompagna il tutto è un ironico: “Non c’è niente da vedere qui”.

Nothing to see here… pic.twitter.com/3wIc1Fj4Wr — Josh Gad (@joshgad) 2 giugno 2017

Vi piacerebbe vedere Josh Gad nei panni del celeberrimo villain DC?

