È l’Hollywood Reporter a confermare l’entrata dinel cast del film sui. L’attrice interpreterà la nativa americana telepate Danielle Moonstar.

Hunt, che ha origini native americane, si unisce a un cast che già comprende Anya Taylor-Joy (Split), Maisie Williams (Game of Thrones), Charlie Heaton (Stranger Things) e Henry Zaga (Tredici – 13 Reasons Why). Non è ancora stato chiuso un accordo con Rosario Dawson, ma l’attrice è in trattative finali per il ruolo di Cecilia Reyes.

Hunt è nel cast di The Originals, in onda su The CW, ed è apparsa in serie come This Is It e Girl on Girl.

Le riprese partiranno a luglio. La release, ricordiamo, è fissata al 13 aprile 2018. La 20th Century Fox sta sviluppando attualmente il film con Simon Kinberg alla produzione assieme a Lauren Shuler Donner. Si tratterà di uno spin-off della saga degli X-Men.

I Nuovi Mutanti sono apparsi in una graphic novel Marvel del 1982, diventando poi un albo mensile nel 1983. Il team era composto da un gruppo di giovani aspiranti X-Men che frequentava la scuola di Charles Xavier e includeva Dani Moonstar, Sunspot, Wolfsbane, Cannonball, Karma, e in seguito avrebbe accolto Magik, sorella minore di Colosso, Warlock e Cypher. Negli anni i Nuovi Mutanti hanno avuto diverse contaminazioni con gli X-Men: questo potrebbe lasciar intuire la direzione che intende prendere la Fox con l’intera saga, ora che il ciclo di film di Bryan Singer si avvia verso la conclusione.

Fonte: Hollywood Reporter