Molti spettatori si sono interrogati online circa la possibilità che inappaia un particolare riferimento al futuro

Nel film, all’inizio, appare infatti un furgoncino portavalori della Wayne Enterprises che consegna a Diana una importante valigetta. In molti hanno notato che la targa del veicolo è JL-282-VZM. Secondo alcuni, le prime due lettere, “JL” potrebbero essere collegate al film di Zack Snyder, ora preso in carico da Joss Whedon.

Secondo ComicBook.com, tuttavia, c’è una possibilità non indifferente che la dicitura sulla targa sia casuale. Non esiste un ipotetico numero 282 di un fumetto dedicato alla Justice League: la serie più lunga sulla squadra è arrivata a 261 pubblicazioni (più alcuni speciali, che comunque non fanno raggiungere alla serie la fatidica soglia dei 282 numeri). Su Reddit, al momento, si specula su altre possibilità ma nessuna appare particolarmente convincente.

La prima serie di fumetti dedicati alla Justice League of America sono usciti periodicamente negli Stati Uniti tra il 1960 e il 1987. Nel 1988 iniziò a uscire la serie Justice League, poi intitolata Justice League International e, dopo quattro anni, rinominata Justice League America.

sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman in uscita il 2 giugno 2017 (l’1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.

