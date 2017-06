Intervistato da Cinemablend per la promozione di The Book of Henry,ha parlato anche del sequel di Jurassic World attualmente in produzione.

Il produttore e sceneggiatore ha alluso nello specifico allo stile del regista:

J.A Bayona è bravissimo a far paura. Ci sono cose che riesce fare con una semplice ombra, o con una tenda mossa dal vento. Adora quel tipo di spavento, specialmente quello visto attraverso gli occhi di un bambino. Siamo molto simili, sempre sulla stessa linea d’onda, perciò ritengo il mio rapporto con lui la più soddisfacente collaborazione della mia vita.

Sul tono del film e sui gusti del pubblico ha poi spiegato:

Al pubblico piacere avere paura, le scene nel primo film sono state progettate per far credere ai bambini di essere al cinema a vedere qualcosa di terrificante, qualcosa che i genitori avrebbero dovuto proibire. Anche con questo sarà un po’ così, ma una parte avrà la tipica azione, il senso di avventura e il romanticismo che alla gente è piaciuto tanto. Non stravolgeremo tutto, ma andremo in posti piuttosto diversi.

La produzione di Jurassic World 2 è iniziata il 27 febbraio del 2017 alle Hawaii e poi si è spostata ai Pinewood Studios di Londra. Alla regia troviamo Juan Antonio Bayona, regista di The Orphanage, 7 Minuti dopo la Mezzanotte e The Impossibile.

La data di uscita è fissata per il 22 giugno 2018, nel cast tornano Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Tra le new entry Toby Jones e Rafe Spall.