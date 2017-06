Peter Sallis, voce di Wallace nei corti e nei film di, è morto all’età di 96 anni.

L’annuncio della sua morte, avvenuta il 2 giugno, è stato diffuso ieri dal suo agente della Jonathan Altaras Associates. Moltissimi i messaggi di cordoglio, tra i quali quello di Tony Hall, direttore della BBC, che ha dichiarato:

Sallis era un meraviglioso attore, chi potrà mai scordare la sua voce eccezionale? Peter mancherà molto a un gran numero di fan. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici.

Sallis aveva preso parte ai lavori di Wallace & Gromit nel 1983. Era noto anche per la sua partecipazione alla sitcom britannica Last of the Summer Wine, che aveva reso il suo volto celebre in tutto il Regno Unito. Al momento della sua morte, l’attore era con la sua famiglia.

Fonte: Guardian