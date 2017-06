Spider-Man: Homecoming, Tom Holland svela a quali fumetti si è ispirato

In una recente intervista con IGN per la promozione di Spider-Man: Homecoming, Tom Holland ha svelato da quali fumetti si è lasciato ispirare per la sua interpretazione nel film di Jon Watts.

Queste le sue parole:

I fumetti che mi hanno più influenzato e che ho usato per la mia interpretazione sono quelli di Ultimate Spider-Man. Sono così moderni e attuali, riflettono quello che sta succedendo nel mondo. Li ho usati tantissimo come riferimento, sul cellulare ho un mucchio di foto delle battute presenti in quei fumetti che ho rubato con l’intenzione di usarle nel film.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.