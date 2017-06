Spider-Man: Homecoming, Tom Holland visita l’ospedale per bambini di Los Angeles

, protagonista diha sorpreso i piccoli pazienti del Children’s Hospital Los Angeles facendo visita alla struttura rigorosamente in tenuta da Spidey. Per alcune ore, i bambini in cura presso l’ospedale hanno avuto modo di passare del tempo con la star del film di, che si è intrattenuto con loro rivelando alcuni dettagli del costume e regalando dei poster autografati.

Ecco il video della sua visita!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.