Star Wars: Gli ultimi Jedi, nuove indiscrezioni sul Leader Supremo Snoke

Spoiler

Attenzione: contiene possibili spoiler su Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Secondo MakingStarWars.com, in Star Wars: Gli Ultimi Jedi il Leader Supremo Snoke sarà scortato da otto soldati d’élite che costituiscono la sua guardia personale. Dunque, nel film dovremmo vedere fisicamente il misterioso villain già apparso, in forma di ologramma, in Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Chiaramente, chi si trova al vertice del Primo Ordine non può che essere protetto dal miglior team di guerrieri a disposizione. Tale gruppo di guerrieri selezionati dovrebbe essere chiamato Guardia Pretoriana d’Élite e ognuno dei suoi membri dovrebbe eccellere nell’utilizzo di un’arma differente. A livello di design, il look dei componenti della scorta dovrebbe risultare come una sorta di reinterpretazione di quello delle guardie imperiali. Secondo alcune indiscrezioni, proprio i soldati del ristretto ed elitario gruppo saranno al centro di una movimentata scena d’azione nel film di Rian Johnson, anche se non è ancora chiaro contro chi dovranno scagliarsi o per quale ragione entreranno in azione.

Non essendoci ancora foto ufficiali della cosiddetta Guardia Pretoriana, MakingStarWars ha realizzato due schizzi che mostrano il possibile look dei soldati che proteggono il misterioso Leader Supremo, oltre a un bozzetto che mostra alcune delle armi elettrificate utilizzate dal Primo Ordine nel film.

Potete vederli qui di seguito. Tenete comunque conto che sono stati realizzati sulla base di indiscrezioni e speculazioni, e che dunque il design della Guardia Pretoriana potrebbe rivelarsi differente.

CORRELATI:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!