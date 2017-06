è stata una vera e propria miniera d’oro per laperché, come noto, il cinecomic dedicato ai villain della DC Comics, nonostante il pessimo apprezzamento da parte della critica, ha incassato ben 745 milioni di dollari finendo per ottenere la decima posizione nella speciale classifica dei film più profittevoli del 2016 con ben 158,45 milioni di dollari di utili.

È normale che ci sia una certa curiosità intorno al sequel della pellicola, specie dopo i rumour del possibile coinvolgimento di Mel Gibson alla regia.

Durante gli impegni stampa per la quinta stagione di House of Cards, Joel Kinnaman (Rick Flagg in Suicide Squad) ha commentato brevemente circa lo status del capitolo due:

Da quanto ne so lo stanno ancora scrivendo e credo che l’intenzione sia quella di cominciare a girare nel 2018, ma potrebbero anche cambiare i piani. Credo che tornerò sicuramente nel film.

L’attore ammette che vorrebbe lavorare nuovamente con David Ayer, che però sarà impegnato con Gotham City Sirens, aggiungendo anche la sua idea per la pellicola:

Mi piacerebbe che possa essere diretto nuovamente da David, ma se non vorrà farlo lui penso che dovrebbe essere diretto da qualcuno di abile nella gestione dei personaggi e che magari possa ambientare la vicenda in un contesto più normale. Sarebbe interessante vedere questi folli personaggi alle prese con gente normale.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Questa la sinossi del film:

È bello essere cattivi! Raggruppa una squadra composta dai più cattivi, pericolosi e galeotti supervillain, fornisci loro l’arsenale più potente a disposizione del governo e spediscili in missione per sconfiggere una misteriosa, enigmatica entità. L’ufficiale dell’Intelligence americana, Amanda Waller, ha individuato un ristretto manipolo di malvagi individui, gente che non ha nulla da perdere. Tuttavia, quando capiranno che non sono stati scelti per avere successo, ma per essere incolpati quando falliranno inevitabilmente, cosa cercherà di fare questa Suicide Squad? Morirà provandoci o ciascun deciderà per sé?

La pellicola, diretta da David Ayer, è uscita nelle sale americane il 5 agosto e il 13 agosto in Italia.

Nel cast del film Will Smith (Deadshot); Joel Kinnaman (Rick Flagg); Margot Robbie (Harley Quinn); Jared Leto (Joker); Jai Courtney (Boomerang); Cara Delevingne (Enchantress); Viola Davis (Amanda Waller); Jay Hernandez, Common, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Karen Fukuhara, Adam Beach, Scott Eastwood, Ike Barinholtz.

Scritto e diretto da David Ayer, il film è basato sul fumetto ideato originariamente da Robert Kanigher e Ross Andru nel 1959.