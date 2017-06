sono, attualmente, protagonisti di due serie tv di successo come(e in odore di Emmy). Motivo per cui compaiono al centro di una nuova puntata di Actors on Actors, la web serie di Variety.

Nel filmato, che trovate integralmente più in basso, i due hanno anche ricordato alcuni aneddoti di lavorazione di Moulin Rouge, il musical cult di Baz Luhrmann uscito nel 2001.

Nicole Kidman racconta, fra le altre cose, che lei e gli altri dedicarono alla pellicola ben un anno e mezzo delle loro vite, incluso un workshop di danza di due settimane frequentato dall’attrice sei mesi prima dell’inizio delle riprese e un periodo di prove lungo ben tre mesi svoltosi direttamente presso la villa del regista. Settimane in cui, oltre a provare le scene della pellicola, lei, McGregor e gli altri interpreti hanno lavorato sullo script, indossato i costumi per consentire tutti i vari aggiustamenti del caso, mangiato “cibo straordinario” e festeggiato in maniera degna di Harold Zidler.

Trovate l’estratto su Moulin Rouge seguito dal video integrale: