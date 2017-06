Netflix ha diffuso in rete una nuova featurette sottotitolata in italiano di, il film con Tilda Swinton e Jake Gyllenhall diretto da(Snowpiercer) che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 28 Giugno 2017 (qui potete leggere la nostra recensione dal Festival di Cannes ).

La storia ruota attorno a una giovane ragazza di nome Mija che cerca di salvare il suo migliore amico, un enorme animale timido ed introverso, dalle grinfie di una potente multinazionale. In fuga verso New York i due protagonisti entreranno in contatto con una giovane attivista per i diritte degli animali.

Il video, che potete vedere qui di seguito, è dedicato a Mija, personaggio interpretato da An Seo-Hyun:

La sinossi ufficiale:

Per dieci anni meravigliosi la giovane Mija (An Seo Hyun) si è presa cura di Okja – un enorme animale, ma un amico ancora più grande – nella sua casa tra le montagne della Corea del Sud. Tutto cambia quando la multinazionale Mirando Corporation prende Okja e lo porta a New York: la CEO Lucy Mirando (Tilda Swinton), ossessionata dall’apparenza e da se stessa, ha grandi progetti per il più caro amico di Mija. Senza un piano particolare, ma determinata come non mai, Mija si imbarca in una missione di salvataggio. Il suo viaggio diventa rapidamente più pericoloso quando incontra sulla sua strada un gruppo di manifestanti che vuole avere l’ultima parola sul destino di Okja, mentre tutto quello che Mija desidera è riportare il suo amico a casa.

Del cast fanno parte Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton, Giancarlo Esposito, Paul Dano, Devon Bostick, Lily Collins, Byun Heebong, Shirley Henderson, Daniel Henshall, Je Moon, Choi Wooshik e Steven Yeun. Alla produzione Bong assieme a Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Lewis Taewan Kim, Doohoo Choi e Woo-sik Seo.

La pellicola debutterà su Netflix il 28 giugno.