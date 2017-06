Al Medical Skin Centre di Ho Chi Minh City, in Vietnam, sono rimasti decisamente sorpresi nell’apprendere che il logo della struttura risulta identico a quello delladi

Nel celebre franchise, la Umbrella è un enorme conglomerato che opera con metodi brutali e senza scrupoli nel campo delle biotecnologie e dell’ingegneria genetica, producendo risultati decisamente (e letteralmente) “mostruosi”. Diciamo che per un brand manager il logo della Umbrella potrebbe non essere la prima scelta per un centro che punta all’eccellenza nelle cure dermatologiche.

Inutile dire che la curiosa coincidenza sta facendo impazzire la rete. Qui di seguito il logo del centro vietnamita, del tutto identico al marchio del gruppo Umbrella:

A clinic in Vietnam outsourced their logo design – and a #ResidentEvil Umbrella Corporation logo was the result. Whoops. pic.twitter.com/FYMaaa6YQu — John Andersen (@JohnAndersen21) 5 giugno 2017

I responsabili della pagina Facebook del centro, colpiti dal clamore mediatico suscitato dal curioso logo, hanno dichiarato che per l’ideazione e il disegno del marchio la struttura si è rivolta a “terze parti”, dunque esterne all’azienda. Al momento, non è dato sapere su quale studio o professionista il centro abbia fatto affidamento.

Fonte: MovieWeb