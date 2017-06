Soltanto una scena di Wonder Woman è stata rigirata durante la tipica fase di pick-up. Lo ha svelato la regista in occasione di un’intervista con l’ Hollywood Reporter . Si tratta del momento in cui Diana e la sua squadra arrivano al fronte e notano l’orrore che li circonda: cavalli che vengono frustrati, persone ferite, bambini che urlano.

“Volevo aumentare la tensione il più possibile, ma sfortunatamente non c’era nulla che potessimo utilizzare” ha spiegato la regista. “All’inizio c’era solo una sequenza leggermente tesa di loro che camminavano, ma io avevo bisogno che [Diana] vedesse un po’ di brutalità. Così abbiamo aggiunto i cavalli che vengono frustrati. In realtà era nello script all’inizio” .

Anche Charles Roven, produttore del film, è intervenuto per dire la sua in merito:

Siamo tornati a girare alcune scene aggiuntive, ma era materiale interno a sequenze già girate: dettagli, momenti che potevano migliorare le sequenze d’azione e cose simili.

Ecco la sinossi:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman uscito il 2 giugno 2017 (l’1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.