Come riportato da Entertainment Weekly, il film di Rob Marshall (che, lo ricordiamo, sarà un sequel, non un remake o un reboot), sarà ambientato 25 anni dopo il primo capitolo. Vedremo nuovamente la casa dei Banks al numero 17 di Viale dei Ciliegi e torneranno Jane e Michael che, per quanto divenuti adulti, non hanno mai dimenticato la celebre tata che ha cambiato per sempre le loro vite.

La vicenda, come è già stato reso noto, si svolgerà dopo un lutto familiare che colpisce la famiglia Banks. Mary Poppins tornerà in azione per trasportare tutti, compresi i piccoli figli di Michael, in una nuova avventura.

In una delle sue ultime interviste, Rob Marshall ha dichiarato di sentire l’enorme responsabilità circa il sequel di un film leggendario, entrato nell’immaginario collettivo e divenuto parte integrante dell’epica del grande schermo. Come dichiarato da Marshall:

Le aspettative sono altissime. Sento una enorme responsabilità riguardo al compito di ripercorrere i passi di questa magnifica storia su una donna che riporta la magia in una famiglia che vuole nuovamente meravigliarsi e sperare. […] Dick Van Dyke ci ha rivelato di ricordate pressoché tutto della lavorazione del primo film, e ci ha detto che qui si respira lo stesso spirito di allora. Rivedendo il numero 17 di viale dei Ciliegi ha esclamato “Mi sento come se fossi a casa!”.

La sceneggiatura è opera di David Magee, mentre il candidato al premio Oscar Marc Shaiman si occuperà della colonna sonora; il vincitore del Tony Award Scott Wittman, invece, scriverà nuove canzoni originali. Nel cast, oltre a Emily Blunt, anche Meryl Streep, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Colin Firth, Julie Walters e Angela Lansbury.

Il film diretto da Rob Marshall (Chicago, Into the Woods) sarà ambientato nella Londra della Grande Depressione, 20 anni dopo il primo film, e sarà basato sulle nuove avventure di Mary Poppins e della famiglia Banks scritte da P.L. Travers.

La storia segue Jane e Michael Banks oramai diventati adulti che, dopo una grave perdita, accolgono in casa Mary Poppins. Attraverso le sue doti magiche, e con l’aiuto del suo amico Jack, Mary aiuterà la famiglia a riscoprire la gioia e il senso di meraviglia che sembrano svaniti dalle loro vite.

La pellicola del 1964, con Julie Andrews e Dick Van Dyke, era ambientata poco prima della Prima Guerra Mondiale e divenne un vero e proprio cult, vincendo cinque premi Oscar. La release di Mary Poppins Returns è fissata per il 25 dicembre del 2018.

