Spider-Man: Homecoming, Spidey incontra DJ Khaled nel nuovo spot per le Finali NBA

Ed ecco anche il terzo spot tv direalizzato in occasione delle NBA Finals, le finali del campionato di pallacanestro della National Basketball Association.

Nel video, disponibile qui sotto, Spidey incontra il disc jockey e produttore discografico DJ Khaled:

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.