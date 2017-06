Spider-Man: Homecoming, Tom Holland e Michael Keaton in alcune nuove immagini

In rete sono approdate nuove immagini didirettamente da Empire Magazine e dal “romanzo illustrato per ragazzi” del film.

CBM riporta inoltre una notizia riguardo al ruolo di Angourie Rice (The Nice Guys) all’interno del lungometraggio. Secondo il sito l’attrice vestirà i panni di Betty Brant, primo interesse sentimentale di Peter Parker e segretaria di J. Jonah Jameson, direttore del Daily Bugle.

Potete vedere le immagini (purtroppo in bassa definizione) qui di seguito:

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.