Debutto non particolarmente brillante peralle anteprime di giovedì nei cinema americani.

Il primo film del nuovo franchise intitolato Dark Universe sta andando in linea alle aspettative, non particolarmente rosee, degli analisti, raccogliendo 2.7 milioni di dollari nella serata di giovedì. L’idea è che la pellicola, costata 125 milioni di dollari, raccolga 35 milioni di dollari nel weekend e venga battuta nettamente da Wonder Woman, che potrebbe raccogliere fino a 50 milioni di dollari nel suo secondo weekend, dimostrando un’ottima tenuta. Per La Mummia saranno quindi molto importanti i risultati al box-office oltreoceano.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: THR