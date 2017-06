Il remake de(Death Wish), con protagonista, ha una data di uscita. La Annapurna Pictures distribuirà il film a partire dal. Alla regia troviamo(Hostel).

Prodotto da Roger Birnbaum per la Paramount Pictures e la MGM, il film vedrà Willis nel ruolo reso famoso da Charles Bronson nel film del 1974: quello di un marito e padre che decide di farsi giustizia da solo per vendicare la sua famiglia.

Fanno parte del cast anche Vincent D’Onofrio (Daredevil, Jurassic World) e Dean Norris (Breaking Bad, Under the Dome). Il film originale, diretto da Michael Winner e prodotto da Dino De Laurentiis, diede inizio a una serie di capitoli conclusa con Il Giustiziere della Notte 5 (Death Wish V: The Face of Death) del 1994.

Fonte: Variety