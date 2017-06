Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, il nuovo film diretto da Colin Trevorrow, sta per uscire nei cinema americani.

Durante una chiacchierata fatta dal regista insieme a Comingsoon.net e incentrata su questa nuova fatica dietro la macchina da presa, è finito anche per parlare del secondo capitolo di Jurassic World. Il blockbuster verrà diretto, lo ricordiamo, da J.A.Bayona sulla base di una sceneggiatura dello stesso Trevorrow e Derek Connolly.

Il filmmaker ha rivelato che, malgrado il testimone lasciato al collega spagnolo e gli impegni per il nono episodio di Star Wars, il suo coinvolgimento nel secondo episodio della rinata saga di Jurassic Park è stato molto profondo:

Lo script doveva essere ultimato in vista delle riprese cominciate a febbraio e, allo stesso tempo, dovevamo pensare anche a Star Wars. Mentre ci trovavamo nelle fasi preliminari della storia di Guerre Stellari abbiamo girato Jurassic World a Pinewood. Nell’arco di un mese avremo finito tutto e ci sposteremo alle Hawaii per il restante segmento […] Jurassic World 2 ha richiesto più tempo e attenzioni rispetto a quello che avevo preventivato, ma è successo perché è un film che mi sta tremendamente a cuore. Mi sono sorpreso anche io di quanto volessi essere presente sul set per J.A.Bayona, solo come scrittore. Ricordo che quando ho diretto Jurassic World mi sarebbe piaciuto avere costantemente uno scrittore che potesse curare tutti i giornalieri e valutare quali cambiamenti potevano essere fatti per rendere la pellicola ancora più incisiva. Quindi sono stato con lui tutto il tempo per provvedere a tutto quello che non ho potuto avere io.