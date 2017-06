Spider-Man: Homecoming, l’acrobazia preferita di Tom Holland in un video dal set

IGN ci propine un nuovo video dal set di Spider-Man: Homecoming in cui Tom Holland racconta di aver fatto un po’ di pressioni al coordinatore degli stunt per fare personalmente un’acrobazia sul set.

Potete ammirarlo qui di seguito.

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.