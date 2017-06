Venerdì interlocutorio al box-office italiano, in vista di un weekend di sole e caldo torrido in tutto lo stivale.

Rimane in testa La Mummia, con 285mila euro e un totale di 557mila euro in due giorni. Seconda posizione per Pirati dei Caraibi – la Vendetta di Salazar, che incassa 186mila euro e sale a 9.6 milioni complessivi. Subito sotto, Wonder Woman raccoglie 116mila euro salendo a 1.7 milioni di euro, mentre al quarto posto Baywatch incassa 78mila euro e arriva a 1.1 milioni complessivi.

Al quinto posto troviamo Quando un Padre, che incassa quasi 18mila euro crescendo rispetto a giovedì e salendo a 31mila euro in due giorni. Nulla di esaltante, comunque, così come i risultati di Sognare è Vivere (decimo con 5.200 euro, 9.100 in due giorni) e Un Appuntamento Per la Sposa (undicesimo, 4.600 euro, 8.600 complessivi).