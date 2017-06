Le anteprime di giovedì sera avevano già dipinto lo scenario che poi si è palesato al box-office nordamericano venerdì:non è riuscito a scalzaredalla classifica, incassando solo 12 milioni di dollari. Per il momento si prevede quindi che il film conraccolga una trentina di milioni nei tre giorni (sotto i 35 proiettati negli ultimi giorni dagli analisti). Tutti e tre i film della Mummia con Brendan Fraser, oltre allo spin-off sul Re Scorpione, avevano incassato una cifra superiore nel loro giorno d’esordio. Si tratta quindi di una partenza in sordina per il primo film deldella Universal, ma si prevede un weekend da circa 140 milioni nel mondo (di cui 50 solo in Cina): gli incassi internazionali sono quindi più convincenti. Ricordiamo che la pellicola è costata circa 125 milioni di dollari.

Rimane quindi in testa Wonder Woman, che raccoglie 15.8 milioni di dollari venerdì, con una proiezione d’incasso di ben 54 milioni di dollari nel weekend, un calo estremamente contenuto (sotto il 50%) per un cinecomic. 163.6 i milioni di dollari incassati finora dalla pellicola, che dovrebbe superare la soglia dei 200 milioni negli USA entro domenica sera: un vero successo.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: BoM