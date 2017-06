In vista dell’uscita in home video la 20th Century Fox ha deciso di pubblicare online una lunga sequenza eliminata da(A Cure for Wellness), il thriller/horror diretto da(La Maledizione della Prima Luna, The Ring) uscito a marzo nelle nostre sale.

Ecco il video:

Scritto da Justin Haythe, il film vede nel cast Dane DeHaan (Valerian e la Città dei Mille Pianeti), Jason Isaacs e Mia Goth.

Questa la sinossi:

Un ambizioso giovane è stato mandato ad incontrare il CEO della sua azienda in un idilliaco ma altrettanto misterioso “centro benessere” situato in una località remota sulle alpi Svizzere. Capirà molto presto che i trattamenti miracolosi della spa non sono quello che sembrano e rimarrà intrappolato nel centro. La sua stessa salute mentale sarà messa a dura prova quando scoprirà di essere affetto dallo stesso malanno che ha colpito gli altri ospiti.

