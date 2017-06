L’8 giugno è venuta a mancare all’età di 63 anni, attrice americana nota al grande pubblico per il suo ruolo in, il cult di Warren Beatty del 1990.

Nata in Connecticut l’attrice, durante la sua carriera, ha preso parte a molti progetti sia televisivi che cinematografici, come ad esempio E.R. – Medici in Prima Linea, Goodbye Mr. Holland, Quanto è Difficile essere Teenager!, Colomba Solitaria e molti altri titoli. Di recente era apparsa in Don Jon di Joseph Gordon-Levitt e in The Circle, insieme a Emma Watson.

Attualmente era impegnata sul set della serie comedy/sci-fi Hulu di Evan Goldberg e Seth Rogen intitolata Future Man.

A fine anno farà invece la sua ultima comparsa sul grande schermo al fianco di Tommy Lee Jones e Morgan Freeman in Villa Capri, action comedy diretta da Ron Shelton.

