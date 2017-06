Durante la promozioneha parlato della possibilità di tornare a vestire i panni di zio Owen nell’universo di Star Wars.

“Mi piace pensare che zio Owen sia uno di quei tipi che nella vita fanno cose fichissime, ma di cui non si vantano” ha ammesso in un’intervista con Business Insider. “Magari potrebbe partire per un’avventura e poi tornare alla sua fattoria come nulla fosse. Tutti parlano di quanto sia fico Obi-Wan, ma anche Owen in segreto ne ha passate tante“.

L’attore ne ha discusso perfino con Colin Trevorrow, che dirigerà l’Episodio IX:

Ieri ho incontrato Colin e gli ho detto: “Coso! Io. Star Wars”, lui mi ha risposto che c’ero già stato in Star Wars e io ho ribattuto che avrei potuto interpretare anche qualcun altro. Dico sempre a tutti che ci sono ancora delle possibilità per Owen, e poi in ogni caso sono stato nel film per pochissimo. E se interpretassi qualcun altro? Potrei fare Boba Fett, basta che non mi tolgo la maschera.

