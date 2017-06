ha terminato le riprese del nuovo film di, che vedenel ruolo di Lara Croft. Nel cast figurano anche Dominic West, Walton Goggins e Daniel Wu. L’uscita nelle sale è prevista per il 16 marzo del 2018. Inizia dunque ora una delicata fase di post produzione che vedrà il team di addetti ai lavori impegnati per i prossimi mesi.

A confermare il termine delle riprese è stato lo stesso regista su Instagram. Qui di seguito il suo post a riguardo:

That’s a wrap! #tombraidermovie #tombraider Un post condiviso da Roar Uthaug (@roaruthaug) in data: 9 Giu 2017 alle ore 10:46 PDT

La pellicola sarà incentrata sul tentativo di Lara Croft di concludere le ricerche del padre e scoprire antichi segreti per riabilitare il suo nome.

A interpretare la protagonista Alicia Vikander (The Danish Girl), affiancata da Walton Goggins (The Hateful Eight) nei panni della nemesi e Daniel Wu (Into the Badlands).

Ricordiamo che Lara Croft, nei due film del 2001 e del 2003, aveva il volto di Angelina Jolie. Il nuovo film, diretto da Roar Uthaug su una sceneggiatura di Geneva Robertson-Dworet, uscirà il 16 marzo 2018 e sarà prodotto dalla MGM, dalla Warner Bros e dalla GK Films.

Il franchise cinematografico, ricordiamo, era stato sviluppato dalla Paramount Pictures e aveva incassato complessivamente 432 milioni di dollari al box office mondiale.

Fonte: CS