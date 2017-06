Come prevedibile,mantiene la prima posizione al box-office italiano sabato, incrementando gli incassi e raccogliendo 514mila euro, per un totale di oltre un milione di euro in tre giorni.

Al secondo posto Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar incassa circa 300mila euro, sfiorando ormai i 10 milioni complessivi. Segue Wonder Woman, che tiene bene e incassa 187mila euro, portandosi a 1.9 milioni di euro complessivi (oggi supererà i due milioni), mentre Baywatch si piazza al quarto posto con 127mila euro e un totale di 1.2 milioni di euro. Chiude la top-five Quando un Padre, con soli 36mila euro e un totale di 68mila euro in tre giorni.

Come sempre, decima e undicesima posizione per le nuove uscite Un Appuntamento per la Sposa (12mila euro, 21mila complessivi) e Sognare è Vivere (11mila euro, 20mila euro complessivi).