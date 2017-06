Mondo ha realizzato un’esclusiva versione in vinile della colonna sonora di, il film conuscito nelle sale nel 2014.

Le melodie composte da Christophe Beck per il film sono state incise su un particolare disco in vinile accompagnato da un artwork realizzato per l’occasione da Matt Taylor.

Il prodotto sarà disponibile su MondoTees.com dal 14 giugno. Ecco le immagini del prodotto:

Nel cast del film tratto dalla graphic novel “All You Need Is Kill” di Hiroshi Sakurazaka, oltre a Tom Cruise ed Emily Blunt, anche Bill Paxton e Charlotte Riley.