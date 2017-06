Dal 25 al 28 maggio, presso il Grand Hotel Excelsior di Chianciano Terme, si è svolta l’edizione 2017 della, la più famosa convention italiana di fantascienza. Tra gli ospiti più attesi della manifestazione c’era, il leggendario interprete dinella saga di, che ha deliziato i fan con un lungo panel in cui si è confessato tra aneddoti e ricordi dal set.

Conclusa la conferenza, assieme ad altri colleghi noi di BadTaste.it abbiamo partecipato a una breve roundtable con l’attore, disponibilissimo e davvero molto simpatico. Nella chiacchierata, tenuta da Daniels con fare teatrale, l’interprete di C-3PO ha cercato di affrontare il meno possibile l’argomento Gli Ultimi Jedi, soffermandosi per lo più sulla sua carriera e sul suo rapporto con l’universo di Star Wars.

Incalzato dalle domande dei giornalisti, l’attore ha iniziato parlando della sua passione per la recitazione, maturata già in età adolescenziale ma per nulla sostenuta dai genitori, che invece lo hanno spinto a iscriversi alla Facoltà di legge. Pur non avendo mai portato a termine gli studi universitari, questa esperienza si è per lui rivelata tutt’altro che infruttuosa, in quanto gli ha permesso di trovare la forza per seguire il proprio istinto e, anche grazie alla spinta motivazionale di un’insegnante dell’epoca, gli ha fornito lo slancio necessario per trasformare la sua vera indole in una professione. Tra i numerosi ruoli interpretati a teatro, il più significativo è stato quello di Guildenstern in Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard, due figure per certi versi molto simili a i due droidi di Guerre Stellari, tant’è che fu scelto per la parte di C-3PO proprio durante una tournée di questa commedia.

Daniels ha poi manifestato il suo entusiasmo per le opportunità che si sono susseguite negli anni grazie allo straordinario successo della saga ideata da George Lucas – tra cui quella di presentare lo Star Wars In Concert, un’esperienza che gli ha permesso di esprimere le sue doti recitative dal vivo, davanti a milioni di persone – e per il suo splendido rapporto con i “fan”, termine che secondo l’attore non è per niente adatto a rispecchiare la passione che questi ultimi dimostrano incessantemente nei confronti dei propri beniamini, e per i quali lui stesso vorrebbe che fosse coniato un aggettivo in grado di “rendere loro maggiore giustizia”.

Durante l’incontro, anche noi di BadTaste.it abbiamo avuto la possibilità di porgere due domande, sul quale l’attore si è soffermato brevemente: